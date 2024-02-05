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Корнаухов: Алексей Миранчук классно пользуется своим шансом

Корнаухов: Алексей Миранчук классно пользуется своим шансом
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук классно пользуется своим шансом.

«Я думаю, разговоры об уходе в аренду пока закрылись потому, что некоторые футболисты уезжали на Кубок Африки. Поэтому появился шанс, но, нужно отдать должное, Алексей им классно пользуется, все стандарты на нём.

Мы и так знаем, как он владеет мячом в атаке, видимо, ещё немного перестроился. Гасперини стал больше доверять в играх, Алексей этим пользуется, голевые моменты создаёт. Думаю, когда все вернутся на свои места, сборники и травмированные, тут уже Гасперини станет думать, потому что Миранчук проявил себя очень ярко», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, одноклубник Миранчука (14 передач).

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