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Алексей Миранчук является главным созидателем Серии А в 2024 году – Opta Sports

Алексей Миранчук является главным созидателем Серии А в 2024 году – Opta Sports
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук является главным созидателем итальянской Серии А в 2024 году, сообщает Opta Sports.

Сегодня, 4 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) Миранчук вышел в старте и отдал пять передач под удар – больше всех в матче. При этом с начала года у Миранчука набралось уже три матча, где россиянин отдал более пяти передач под удар, у всех остальных игроков «Аталанты» лишь один такой матч.

Кроме того, если брать статистику по всей Серии А, то Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, который является одноклубником Миранчука (14 передач).

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