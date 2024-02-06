В «Аль-Насре» поздравили Криштиану Роналду с днём рождения

Саудовский «Аль-Наср» поздравил португальского нападающего команды Криштиану Роналду с днём рождения. Игроку подарили торт с его изображением.

Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Наср»

Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Наср»

Напомним, вчера, 5 февраля, Роналду исполнилось 39 лет.

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 39-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года.

Фейковый Роналду раздавал автографы в Китае: