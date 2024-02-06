Глеб: «Крылья» могут стать командой, из которой футболистам не будет смысла уходить

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб считает, что самарский клуб имеет большой потенциал. По его мнению, в случае должного финансирования «Крылья Советов» смогут бороться за призовые места.

«Если будет стабильное финансирование, борьба за призовые места, то это возможно. Молодые ребята будут хотеть остаться, чтобы прогрессировать. Главное — стабильность, держать планку. Конечно, на это нужно время, но сейчас команда на правильном пути», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, помимо «Крыльев Советов», Глеб выступал за ряд иностранных клубов. Он защищал цвета таких европейских грандов, как лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».