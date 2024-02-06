«Головин хорошо впишется в «Барселону» и «Арсенал». Где теперь легендарный Александр Глеб

Мало футболистов с постсоветского пространства могут похвастаться такой карьерой, как у Глеба. Теперь Александр хочет попробовать себя в новом качестве. В интервью «Чемпионату» экс-футболист сборной Беларуси рассказал о желании стать тренером и порассуждал о будущем Головина и проблемах «Барселоны».

«Раньше не видел себя тренером, но теперь хочется попробовать»

— Как ваши дела? Чем занимаетесь?

— Всё хорошо, сейчас занимаюсь тем, что приносит удовольствие. В меру своих сил пытаемся развивать белорусский футбол.

Александр Глеб Фото: Michael Steele/Getty Images

— Если сформулировать, Александр Глеб сейчас — это..?

— Самое главное — человек, который занимается любимым делом, в котором более-менее разбирается.

— Вам немного не хватило для получения тренерской лицензии категорий А и В в Киеве. Продолжили обучение в Беларуси?

— Да, но теперь это займёт ещё больше времени. Тогда мне не хватило почти месяца: не дали сдать последние экзамены. Теперь навёрстываем упущенное. Спасибо руководству белорусской федерации футбола за то, что пошли навстречу и позволили продолжить обучение.

— Энтузиазм стать тренером не пропал?

— Если есть свободное время, то почему бы и нет. Футбол — любимое дело, которому посвятил столько времени, что-то в этом понимаю. Конечно, хотелось бы попробовать. Не говорю, что точно стану тренером, но, если есть возможность посмотреть, твоё ли это, надо пользоваться.

— Многие футболисты сразу не видят себя в тренерстве. Вы представляете, что стоите у бровки и управляете командой?

— Раньше я точно так же рассуждал. Понимаю, что тренерская деятельность в корне отличается от работы футболиста. Перед тренером стоит очень много задач и вопросов, которые нужно стараться решать. Надо уделять этому ещё больше времени, чем в бытность футболистом: учиться и развиваться. Работать тренером — очень непросто. Хочется закончить обучение и попробовать себя в этом качестве, а там будет видно.

— Случалось, что тренеры работали и без лицензии. У вас были предложения?

— Возможность была, но я не чувствовал, что готов стать тренером. Для этого нужны знания и опыт работы в команде специалистов, которые уже практикуют, чтобы прочувствовать специфику. А кидаться в это с головой, когда ещё не набрался опыта, — неправильно.

Александр Глеб Фото: Jasper Juinen/Getty Images

— Стиль каких тренеров вам симпатичен?

— На мировой арене нравятся Артета, Клопп, Анчелотти и Гвардиола. Сейчас много хороших специалистов. Меня привлекает атакующий, быстрый и комбинационный футбол — за таким приятно наблюдать. Конечно, эти команды могут выбирать себе лучших футболистов, уровень которых позволяет строить любую систему игры.

«Головин хорошо впишется в «Барселону» или «Арсенал»

— Как футболист с большим европейским опытом каким видите будущее Головина?

— Знаю, что Александр стал одним из лидеров «Монако», показывает хороший футбол. Он мне и до этого нравился: быстрый, креативный, хорошо видит поле. Любой футболист хочет подниматься на более высокий уровень. Думаю, что Александр сам решит, куда ему двигаться.

— Головин способен ещё прибавить?

— Это будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, должен двигаться вперёд. «Монако» — хорошая европейская команда, но это не вершина. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели. Но к этому надо грамотно подойти: переходить туда, где подходит система игры под твою манеру. Нужна команда, которая играет в красивый комбинационный футбол. А главное, чтобы тренер хотел тебя видеть в команде и доверял. Нужно всё взвесить.

Александр Головин Фото: Christian Liewig/Getty Images

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— Александр дорос до уровня «Барселоны» или «Арсенала»?

— Головин хорошо вписался бы в эти команды. Футбол «Барсы» и «Арсенала» подходит для него.

«Крылья Советов» могут стать клубом, из которого футболистам не захочется уходить»

— «Крылья Советов» в этом сезоне впечатляют. Как вам работа Осинькина?

— Не сильно слежу за РПЛ, но видел пару игр «Крыльев». Мне очень нравится, как команда выглядит и в какой футбол играет. Большое достижение, что это происходит с таким количеством молодых игроков в составе.

Александр Глеб Фото: РИА Новости

— Такие результаты с молодёжью — удивление?

— Осинькин — молодец. Доверяет молодым, вселил в них уверенность. Это здорово! Сейчас мало тренеров в РПЛ делает ставку на молодых.

— Смогут ли когда-нибудь «Крылья» стать клубом, из которого молодёжи не будет смысла уходить?

— Если будет стабильное финансирование, борьба за призовые места, то это возможно. Молодые ребята будут хотеть остаться, чтобы прогрессировать. Главное — стабильность, держать планку. Конечно, на это нужно время, но сейчас команда на правильном пути.

«Барселона» больше не входит в число лучших команд мира»

— Хави покидает «Барселону». Вам понравился его этап в качестве тренера?

— Хави — это мозг команды. Я всегда ему поражался и считал одним из лучших футболистов в мире. С Хави было приятно играть в одной команде, потому что он видел поле и всё чувствовал. Даже слов не хватает, чтобы описать его. Уверен, что он себя ещё проявит в качестве тренера. Просто в «Барселону» он пришёл во время смены поколений, когда надо заново выстраивать игру, да и финансовые проблемы есть. Работать в таком клубе — колоссальное давление, ведь там всегда ждут высоких результатов. Трудно разобраться в причинах, не находясь внутри команды.

Хави Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

— «Барселона» не справилась со сменой поколений?

— После многолетнего костяка в команду пришли не какие-то средние игроки, а вполне талантливые ребята. Просто на данный момент много молодых. Для полноценной борьбы в Лиге чемпионов и Ла Лиге им нужно время.

— Одно чемпионство за пять лет, вылет в Лигу Европы в прошлом сезоне, финансовые проблемы — «Барса» больше не входит в число лучших команд мира?

— Наверное, да. По крайней мере, не является командой, которая претендует на победу в Лиге чемпионов.

«Эмоциональность — сила Гончаренко. Клопп, Моуринью и Гвардиола такие же»

— Один из самых успешных белорусских тренеров в РПЛ — Виктор Гончаренко. Общаетесь с ним?

— Достаточно часто, в отпуске встречаемся.

— Правда, что Виктор Михайлович спрашивал у вас детали тренировок в европейских клубах?

— Ещё в самом начале тренерской карьеры. Он очень любознательный, всегда стремится изучать что-то новое, брать лучшее от других. Человек живёт игрой! Хоть и рано закончил игровую карьеру, но посвятил себя футболу.

— В чём сильные стороны Гончаренко?

— Он и тактик, и психолог. Виктор в этом хорош, но есть ещё куда расти.

— Президент «Урала» назвал эмоциональность слабым местом Гончаренко. Это так?

— Конечно, Виктор Михайлович эмоциональный, но это и есть его сила. Он по своей натуре победитель, не приемлет, когда кто-то недорабатывает, особенно молодёжь. Гончаренко старается приблизить каждую тренировку к игре. Мне было приятно работать под его руководством. Когда нужно, он мог и напихать, но и посмеяться тоже умел. Держать команду в тонусе — это талант и харизма. Клопп, Моуринью, Гвардиола тоже эмоциональные. А есть такие, как Венгер и Анчелотти — спокойные. У каждого свои фишки, которые приносят результат. Нужно найти подход в коллективе, чтобы футболисты выходили играть и до конца отдавались на поле.

— В первый приход в «Крылья» вы работали с Андреем Кобелевым. Расскажите о нём как о тренере.

— С ним я работал три-четыре месяца — мне понравилось. В команде царила отличная атмосфера, собрался хороший коллектив. Все получали удовольствие от работы друг с другом. В тот период мы вышли из тяжёлой ситуации, выполнили задачу. От работы под руководством Андрея Николаевича у меня остались только положительные воспоминания.

— После семилетней паузы в его тренерской карьере можно вернуться?

— Я не знаю, какие причины у этого. Хочет ли сам Кобелев снова принять команду. Нужно спросить у него.

«Кубок Легенд — отличный повод встретиться с товарищами и узнать, как у них жизнь»

— С какими ожиданиями и эмоциями едете на Кубок Легенд в Москву?

— Это замечательный проект. Огромный респект организаторам турнира, что собирают бывших футболистов вместе. Это отличный повод встретиться с ребятами, с которыми играл в одной команде или против них. Это классная возможность предаться воспоминаниям, поговорить, поделиться эмоциями с товарищами, узнать, кто чем занимается. Самое главное, что этот турнир объединяет.

— С кем особенно ждёте встречу?

— Мы же встречаемся каждый год. Сейчас так время незаметно летит: вроде недавно виделись, а уже столько прошло. Я всегда с радостью участвую в этом турнире.