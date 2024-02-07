«Я ожидаю хорошего «Челси». Эмери — о переигровке матча Кубка Англии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от переигровки матча 1/16 финала Кубка Англии с «Челси». Встреча состоится сегодня, 7 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

«Мы мотивированы и взволнованы, когда играем за всё – Кубок лиги, Кубок Англии, Европу и Премьер-лигу. Домашняя игра с нашими болельщиками должна стать лучшим моментом для фанатов «Астон Виллы», которые собираются вместе и пытаются наладить контакт на «Вилла Парк». В Кубке Англии болельщики много путешествуют, я думаю, что «Челси» приедет с большим количеством болельщиков. Мы хотим победить, мы хотим навязать свой план игры и свои качества.

Я ожидаю хорошего «Челси». Там мы сыграли вничью, но в первом тайме много боролись, они были лучше нас. Постепенно во втором тайме мы навязывали свои идеи, свой план игры, и у нас были шансы забить и победить. Но мы этого не заслуживали. И они заслуживали большего в первом тайме, это была фантастическая работа Эми Мартинеса, и в обороне команда также работала очень хорошо. Я ожидаю лучшего «Челси», потому что они вышли в финал Кубка лиги. Для них этот турнир тоже очень важен, потому что они находятся не в зоне еврокубков», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».