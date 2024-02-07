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Защитник «Зенита» Родригао высказался о встрече с Малкомом на зимних сборах

Защитник «Зенита» Родригао высказался о встрече с Малкомом на зимних сборах
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о встрече с бывшим одноклубником Малкомом в Катаре. Напомним, бразильский вингер перешёл в «Аль-Хиляль», но сохранил общение со многими соотечественниками из «Зенита». Малком навестил свою бывшую команду на зимнем учебно-тренировочном сборе в Катаре. По словам Родригао, это стало отдушиной на сборах.

«Встреча с Малкомом в Дохе стала психологической отдушиной на сборе? Да, конечно. Малком — это тот друг, которого мне подарил футбол. Мы очень много времени провели за пределами поля, помню, как играли на приставке. Плюс он принёс очень много пользы команде. Сейчас болею за него в «Аль-Хиляле» и желаю огромной удачи. Ну а то, как тепло его приняли здесь, когда Малком приехал в гости к «Зениту», говорит само за себя. Да и сам он, как всегда, был ходячей радостью. Было очень круто встретиться и обняться», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» получил за трансфер Малкома в Саудовскую Аравию € 60 млн. Переход состоялся летом 2023 года.

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