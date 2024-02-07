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Игрок «Зенита» Ду Кейрос достиг устного соглашения с клубом «Васко да Гама» — Конур

Игрок «Зенита» Ду Кейрос достиг устного соглашения с клубом «Васко да Гама» — Конур
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Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос достиг устного соглашения с бразильским клубом «Васко да Гама». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 6 февраля, журналист Гильермо Абрахао проинформировал о заинтересованности клуба в футболисте «Зенита». Он сообщал, что бразильский клуб ожидал ответа от потенциальных инвесторов сделки, чтобы начать переговоры с петербуржцами. Также появлялась информация, что Ду Кейрос интересен «Коринтиансу».

По итогам прошедшей части сезона бразильский игрок принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ду Кейроса — € 3 млн.

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