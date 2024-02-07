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«Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду и выменять Ду Кейроса у «Зенита»

«Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду и выменять Ду Кейроса у «Зенита»
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Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» хочет взять полузащитника «Зенита» Клаудиньо в аренду и обменять хавбека Фаусто Веру на игрока сине-бело-голубых Ду Кейроса. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Клаудиньо может перейти в «Коринтианс» летом, «Зенит» не горит желанием отпускать его по ходу нынешнего сезона. 27-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

Ду Кейрос подписал контракт с «Зенитом» в январе прошлого года. Фаусто Вера — воспитанник «Архентинос Хуниорс», за «Коринтианс» хавбек играет с 2022 года.

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