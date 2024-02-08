Переход игрока «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций

Переход полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, командам удалось согласовать условия арендного соглашения, рассчитанного до конца 2024 года. Однако в связи с тем, что 70% бразильского клуба принадлежит американской компании «777», ему было запрещено вести любые дела с «Газпромом».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ду Кейрос также интересен бразильскому «Коринтиансу».

В нынешнем сезоне защитник «Зенита» принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.