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Стало известно, какую сумму РФС получил от УЕФА на развитие футбола в прошлом сезоне

Стало известно, какую сумму РФС получил от УЕФА на развитие футбола в прошлом сезоне
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Российский футбольный союз (РФС) получил одну из наименьших солидарных выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/2023. Об этом информирует финансовый отчёт УЕФА, опубликованный на официальном сайте.

Сообщается, что РФС получил в общей сложности € 5,425 млн на развитие футбола в сезоне-2022/2023 от Союза европейских футбольных ассоциаций. На клубный футбол УЕФА выделил € 4,005 млн. Программе HatTrick РФС досталось € 1,42 млн. Примечательно, что меньше на развитие национального и клубного футбола УЕФА выплатил лишь Лихтенштейну – € 3,573 млн. Что касается наибольшей выплаты от УЕФА, то она досталась Королевской испанской футбольной федерации (€ 12,192 млн).

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине. Осенью прошлого года стало известно, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не завершится СВО.

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