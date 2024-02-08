В УЕФА заявили, что не могут допустить юношеские сборные России до турниров

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис рассказал, что на конгрессе организации обсуждался допуск российских юношеских команд, однако было принято решение не возвращать их на международные турниры.

«Было обсуждение по детям, по возможности им участвовать в соревнованиях. Но мы поняли, что это невозможно. Президент УЕФА сравнивал ситуацию с Россией с Югославией, когда из-за запрета пострадало целое поколение юных футболистов. Когда мы увидели, что это невозможно, мы не стали принимать это решение», — приводит слова Теодоридиса ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине. Осенью прошлого года стало известно, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не завершится СВО.