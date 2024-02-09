Аленичев высказался о физической форме Титова в преддверии Кубка Легенд — 2024

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии старта Кубка Легенд рассказал, кто из чемпионского поколения красно-белых находится сейчас в хорошей физической форме. Напомним, 16-й международный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт» в период с 10 по 11 февраля 2024 года.

«Прежде всего Егор Титов, который регулярно занимается спортом. К сожалению, покинул наш состав Андрей Тихонов, который всегда в блестящей физической форме. Мы отнеслись с пониманием, потому что работа есть работа. Андрей улетел в Красноярск, мы ему пожелали больших успехов. Конечно, жаль потерять такого футболиста, но у нас хороший состав», — приводит слова Аленичева Metaratings.

Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. За это время он шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. За красно-белых экс-полузащитник провёл 442 матча и забил 106 голов. После ухода из клуба Егор выступал за «Химки», «Локомотив» из Астаны и тульский «Арсенал». В сборную России вызывался с 1998 по 2007 год.