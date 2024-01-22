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«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд — 2024

«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд — 2024
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Московский «Спартак» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд — 2024, сообщает пресс-служба турнира.

В состав команды легенд красно-белых вошли: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Андрей Ещенко, Алексей Мелёшин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко. Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Также в этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.

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