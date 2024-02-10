Александр Глеб поддержал идею объединить чемпионаты России и Беларуси

Бывший полузащитник сборной Беларуси, «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает достойной идею объединения российского и белорусского чемпионатов.

«Это неплохая идея. Особенно в эпоху отстранений. Но я не хочу загадывать. Пусть этим занимаются чиновники. На мой взгляд, сейчас более реальными были бы какие-то частные межклубные соревнования», — приводит слова Глеба RT на русском.

Александру Глебу 42 года. Ранее он выступал за «Штутгарт» (2000–2005), «Арсенал» (2005–2008), «Барселону» (2008–2011), «Бирмингем Сити» (2010–2011), «Вольфсбург» (2011), «Крылья Советов» (2012), БАТЭ (2012–2013), «Коньяспор» (2014), «Генчлербирлиги» (2015), БАТЭ (2015, 2016, 2018-2019), «Генчлербирлиги» (2016), «Крылья Советов» (2019). Последним клубом футболиста была «Ислочь» (2019). В составе «Барселоны» Глеб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. За сборную Беларуси он сыграл 80 матчей и забил шесть мячей. Глеб завершил карьеру в марте 2020 года.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в ряде международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.