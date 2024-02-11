«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Мактоминея в конце матча обыграл «Астон Виллу»

Сегодня, 11 февраля, прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Главным арбитром встречи являлся Роберт Джонс. Матч начался в 19:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте Бруну Фернандеш навесил с углового, где в штрафной Гарри Магуайр здорово поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Расмус Хойлунд в касание отправил мяч мимо вратаря. На 67-й минуте Джон Макгинн навесил с углового, мяч отскочил во вратарскую, где Андре Онана справился с ударом Клемана Лангле в упор. Но продолжилась атака вторым темпом, Леон Бэйли прострелил во вратарскую, а Дуглас Луис подставил ногу и переправил мяч в сетку. На 86-й минуте Диогу Дало вырезал подачу в центр штрафной, где Скотт Мактоминей опередил защитника и головой вколотил мяч под перекладину.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Астон Вилла» располагается на пятом месте с 46 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке с 41 очком.