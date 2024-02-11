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Мората получил травму колена в матче с «Севильей»

Мората получил травму колена в матче с «Севильей»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время Мората пройдёт медицинское обследование. После этого станет известна степень его повреждения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что Мората в концовке первого тайма оказался на газоне после повреждения колена. Он не смог доиграть до перерыва и досрочно ушёл в раздевалку. После перерыва вместо испанца вышел Мемфис Депай.

Напомним, сегодня, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и мадридский «Атлетико». Команды сыграли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качества главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начался в 20:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

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