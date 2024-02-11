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«Атлетико» на выезде потерпел поражение от «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги

«Атлетико» на выезде потерпел поражение от «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги
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Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и мадридский «Атлетико». Команды сыграли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качества главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начался в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Она закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Ромеро – 15'    

В составе севильцев единственный гол на 15-й минуте забил полузащитник Исаак Ромеро.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 4-го тура испанской Ла Лиги. Эта игра состоялась 23 декабря 2023 года. Она завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0. Кроме того, они играли между собой в четвертьфинале Кубка Испании по футболу. Матч состоялся 25 января текущего года. Он закончился победой «Атлетико» со счётом 1:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 24 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в таблице. «Севилья» после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработала 23 очка и расположилась на 15-й строчке.

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