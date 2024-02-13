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Виктор Гусев: Промесу и Соболеву разобраться бы между собой, а тут ещё и Угальде появился

Виктор Гусев: Промесу и Соболеву разобраться бы между собой, а тут ещё и Угальде появился
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Известный футбольный комментатор Виктор Гусев оценил переход нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Манфред неплохой парень. Уже начал себя проявлять. Другое дело — чего стоят эти товарищеские, межсезонные матчи. Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у «Спартака» в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут ещё человек появляется», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» за € 13 млн. В первой половине нынешнего сезона форвард провёл за нидерландскую команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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