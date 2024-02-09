Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после первого гола за московский клуб

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился дебютным голом за московскую команду. Форвард поразил ворота «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) в товарищеском матче, в котором красно-белые не оставили шансов сопернику — 5:0. Сразу после завершения встречи костариканец обратился к болельщикам московской команды.

«Привет, ребята! Очень рад забить первый гол в футболке «Спартака». Продолжаем упорно работать!» — сказал Угальде.

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» за € 13 млн. В первой половине нынешнего сезона форвард провёл за нидерландскую команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.