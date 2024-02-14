Источник: тренер «Спартака» Абаскаль входит в шорт-лист «Райо Вальекано»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в шорт-лист испанского «Райо Вальекано», сообщает журналист Артуро Диаза.

По информации источника, также претендентами на пост главного тренера являются Иньиго Перес, Габриэль Хайнце и Жоан Франческ Руби, которые сейчас находятся без работы. Кроме того, одним из основных факторов, которой будет иметь серьёзное влияние на выбор нового тренера руководством клуба, станет финансовый вопрос.

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Напомним, ранее «Райо Вальекано» уволил с должности главного тренера Франциско Родригеса. Специалист возглавил испанскую команду летом 2023 года и под его руководством «Райо Вальекано» сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых в восьми играх одержал победу, девять раз сыграл вничью и 10 встреч проиграл.

На данный момент после 24 сыгранных матчей испанской Примеры «Райо Вальекано» располагается на 14-м месте с 24 очками.