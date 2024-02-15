«ПСЖ» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в ЛЧ, Захарян появился на поле во втором тайме

Сегодня, 15 февраля, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу французов. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте Усман Дембеле подал угловой с правого фланга, Маркиньос сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Килиан Мбаппе переправил мяч в ворота. Российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры. На 70-й минуте Брэдли Баркола на левом фланге получил пас от Фабио Руиса, на скорости ушёл от защитника и запустил мяч между ног вратарю. Отметим, что ответный матч пройдёт 5 марта.