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ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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«ПСЖ» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в ЛЧ, Захарян появился на поле во втором тайме

«ПСЖ» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в ЛЧ, Захарян появился на поле во втором тайме
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Сегодня, 15 февраля, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу французов. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте Усман Дембеле подал угловой с правого фланга, Маркиньос сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Килиан Мбаппе переправил мяч в ворота. Российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры. На 70-й минуте Брэдли Баркола на левом фланге получил пас от Фабио Руиса, на скорости ушёл от защитника и запустил мяч между ног вратарю. Отметим, что ответный матч пройдёт 5 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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