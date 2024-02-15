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Мбаппе — о победе над «Реалом Сосьедад»: важное преимущество, но впереди ещё много работы

Мбаппе — о победе над «Реалом Сосьедад»: важное преимущество, но впереди ещё много работы
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад». Напомним, победу в этой встрече со счётом 2:0 одержали парижане, а Мбаппе забил первый гол.

«В первом тайме было трудно выходить из-под давления. Мы, как игроки, могли бы чуть лучше действовать по отдельности. Но это часть нашего обучения. Да и заплатили за это мы не так уж и много. Во втором тайме мы были больше уверены в себе и понимали, что хотим сделать. Нам удалось забить голы в ключевые моменты игры. Мы довольны этим первым шагом, у нас есть важное преимущество, но впереди ещё много работы!» — приводит слова Мбаппе журналист Адриан Гренье в социальной сети X (ранее Twitter).

Ответная встреча «ПСЖ» и «Реала Сосьедад» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в испанском Сан-Себастьяне 5 марта.

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