Игрок «Реала Сосьедад»: дома у нас есть шансы пройти «ПСЖ», два гола — это не много

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино прокомментировал шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения своей команды в первом матче 1/8 финала еврокубка с «ПСЖ» (0:2).

«Мы настроены оптимистично, в конце концов, нам нечего терять. Два гола — это не так и много. Разница есть, но мы способны показать свой уровень. Дома, при наших фанатах, с учётом того, как мы играем в последнее время, у нас есть шансы. Надо просто сыграть эффективно и использовать свои моменты», — приводит слова Мерино BBC.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры и результативными действиями не отметился.

Ответная встреча между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится на «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания) 5 марта.

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