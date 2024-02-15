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Игрок «Реала Сосьедад»: дома у нас есть шансы пройти «ПСЖ», два гола — это не много

Игрок «Реала Сосьедад»: дома у нас есть шансы пройти «ПСЖ», два гола — это не много
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Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино прокомментировал шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения своей команды в первом матче 1/8 финала еврокубка с «ПСЖ» (0:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

«Мы настроены оптимистично, в конце концов, нам нечего терять. Два гола — это не так и много. Разница есть, но мы способны показать свой уровень. Дома, при наших фанатах, с учётом того, как мы играем в последнее время, у нас есть шансы. Надо просто сыграть эффективно и использовать свои моменты», — приводит слова Мерино BBC.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры и результативными действиями не отметился.

Ответная встреча между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится на «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания) 5 марта.

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