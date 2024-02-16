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Сборная Парагвая планирует сыграть с Россией сильнейшим составом

Сборная Парагвая планирует сыграть с Россией сильнейшим составом
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Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф высказался о составе национальной команды на предстоящий товарищеский матч со сборной России. Игра пройдёт 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

«Идея тренера сборной Парагвая состоит в том, чтобы иметь лучших игроков, доступных для участия в матче», — приводит слова Канонникоффа «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что игра России и Парагвая будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

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