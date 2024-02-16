«Никаких неудобств не было». УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали матч сборных России и Парагвая

Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф рассказал о согласовании товарищеского матча сборных России и Парагвая, который состоится 25 марта в Москве. По словам футбольного функционера, Союз европейских футбольных ассоциаций и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) без каких-либо проблем согласовали матч России и Парагвая.

«Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности», — приводит слова Канонникоффа «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что игра России и Парагвая будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матч пройдёт 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.