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Адвокат освобождённого фаната «Спартака»: в тюрьме Косов нуждался в психологической помощи

Адвокат освобождённого фаната «Спартака»: в тюрьме Косов нуждался в психологической помощи
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Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, рассказал, как его клиент чувствовал себя во французской тюрьме.

«Мы с Павлом виделись в конце января, в день суда. Павел был настроен пессимистично, говорил, что заключённым из Грузии, Казахстана, просившим о досрочном освобождении, было отказано. В конце января он даже не надеялся на такое скорое решение суда. Убеждал Пашу не вешать нос и понимал, что у нас хорошие шансы. Но сегодня он искренне счастлив и ждёт скорейшего возвращения домой.

Павел жаловался, что потерял много мышечной массы, похудел. Также он нуждался в психологической помощи. К счастью, французская тюрьма предоставила Паше психолога. Встречи со специалистом очень помогали и ощутимо снижали стресс и тревогу. Тюрьма есть тюрьма – регулярный осмотр врачей там никто не обеспечит. Как только Павел вернётся в Москву, будет сдавать анализы и проверять здоровье», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Он получил тюремный срок в 10 лет. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Косов досрочно вышел на свободу.

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