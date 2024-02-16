«Англия и Франция хотели проучить русского». Подробности освобождения фаната Косова

Фанат «Спартака» Павел Косов отсидел во французской тюрьме шесть лет – его задержали в феврале 2018 года в Германии, когда он направлялся на матч красно-белых с «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы. На границе Косову сообщили о проблемах с французской полицией и депортировали в Марсель, где обвинили в участии в беспорядках на Евро-2016 и покушении на жизнь британского фаната, который остался парализован.

На протяжении шести лет дело велось в закрытом режиме, а о российском заключённом болельщике почти не было информации. И наконец-то сегодня всё российское сообщество фанатов прочитало долгожданную новость – Франция досрочно выпустила Павла Косова из тюрьмы.

«Чемпионат» связался с адвокатом Аленом Дюфло и узнал, как удалось добиться досрочного освобождения фаната:

— Все с огромным нетерпением ждали решения. Можно сказать, долгожданного. Дело действительно очень долгое. Несмотря на то что было множество разочаровывающих решений со стороны французского суда, на протяжении всего процесса я никогда не терял надежду и всегда оставался на позитиве, подбадривал Павла. Сейчас мы все счастливы!

Не поверите, я прилетел в Москву на днях. Новость об освобождении застала меня у Павла на родине. Это судьба, не иначе! А моя работа – бороться за судьбы людей. Я чувствовал, что решение будет за нами. Можно сказать, прилетел в Россию, чтобы встретить Павла в аэропорту. Он вернётся уже во вторник, 20 февраля.

— Как чувствует себя Павел?

— Мы виделись в конце января, в день суда. Павел был настроен пессимистично, говорил, что заключённым из Грузии, Казахстана, просившим о досрочном освобождении, было отказано. В конце января он даже не надеялся на такое скорое решение суда. Убеждал Пашу не вешать нос и понимал, что у нас хорошие шансы. Но сегодня он искренне счастлив и ждёт скорейшего возвращения домой.

— А как здоровье? Не подорвал его в тюрьме?

— Конечно, Павел жаловался, что потерял много мышечной массы, похудел. Также он нуждался в психологической поддержке. К счастью, французская тюрьма предоставила Паше психолога. Встречи со специалистом очень помогали и ощутимо снижали стресс и тревогу. Тюрьма есть тюрьма – регулярный осмотр врачей там никто не обеспечит. Как только Павел вернётся в Москву, будет сдавать анализы и проверять здоровье.

Фанаты на Евро-2016 Фото: Carl Court/Getty Images

— Была ли у него возможность видеться с родственниками?

— Только в самом начале процесса. Все шесть лет Павел почти не видел ни родственников, ни друзей! Мать навещала сына только один раз, ещё в СИЗО до вынесения решения суда.

— Как удалось добиться досрочного освобождения?

— В суде отмечали спокойствие подсудимого на протяжении шести лет. Павел серьёзный парень, неконфликтный, за всё время в тюрьме у него ни разу не было проблем и нареканий. В отведённое время он занимался спортом, что помогало поддерживать здоровье, и учил французский.

— Кто предоставил уроки французского языка?

— Французская тюрьма. Когда находишься в заключении, очень важно развиваться. Было важно, чтобы Павел умел говорить за себя: общался с тюремщиками, понимал других заключённых и всё, что происходит на суде. Сейчас у него даже есть сертификат о высоком уровне языка.

— Как французский суд пошёл на уступки в довольно тяжёлой политической ситуации?

— Признаюсь, это именно то, чего я боялся. Сейчас я наконец-то могу говорить свободно и без всяких опасений. Я не мог говорить правду. В деле Косова политика была с самого начала. Только представьте, Англия и Франция, вместе взятые, – против России. Дело велось в закрытом режиме, потому что внутри было очень много интриг. Расследования не было, полиция не искала британских хулиганов – ничего. Английская полиция располагала всеми именами, я уверен. Было очень легко найти виновных, но никто просто не стал этого делать. Всё намеренно делалось против русских.

В тот день полиция Марселя была нулевой. Политики признали, что полиция была бессильна и допустила очень много ошибок.

— Сейчас понимаете, почему срок был таким большим?

— Это больше медийная история. Прокурор запрашивал 15 лет тюремного заключения. В итоге за драку Павлу дали 10 лет, шесть из которых он отбыл. Всегда находится виновный, на которого захотят повесить всех собак. Им оказался именно Павел. Власти Англии и Франции хотели показательно проучить русского «хулигана». Конечно же, английские фанаты были ангелами.

— Был момент, когда казалось, что дело не спасти?

— Я добивался амнистии Павла Косова два года. Расскажу о самом тяжёлом периоде. Просить о досрочном освобождении можно только после пяти лет заключения. Два года назад я написал письмо президенту Макрону с просьбой об амнистии. Ходатайство было отклонено, но ответа пришлось ждать целый год. Обычно ответ на подобные запросы занимает четыре месяца.

В апреле прошлого года я подал повторное ходатайство о досрочном освобождении. Решение суда должно было поступить в июле, но его не было. Тогда я решил написать письмо на имя председателя Верховного суда Франции, потому что те действия были просто напросто незаконны и противоречили всем человеческим правам. Мне удалось созвониться с председателем суда и получить извинения за затяжку дела. Знакомьтесь, такое у нас французское правосудие (смеётся). Этот период действительно заставил меня понервничать.

Фанаты на Евро-2016 Фото: Carl Court/Getty Images

— Как помогала российская сторона?

— Помогали все: от российских фанатов до консулов и политиков. Огромный вклад в успех дела Косова внесло посольство РФ во Франции. Мы находились в постоянном и тесном контакте, проводили множество встреч и консультаций.

Российский консул должен прибыть во Францию и лично встретить Павла при освобождении. Именно благодаря ему Косов сможет выйти на свободу. Суд был готов освободить его, но при одном условии: чтобы Косов улетел в Россию только прямым рейсом и ждал возобновления авиасообщения во Франции. Но это смешно! Мне пришлось объяснять судье, что это просто невозможно, потому что у России нет прямого сообщения ни с одной из стран Евросоюза. Только представьте, сколько времени Павлу пришлось бы сидеть во Франции и ждать. Это могло занять годы. У него нет ни малейшего намерения оставаться во Франции, как многие беженцы из стран Африки. Его дом, друзья и семья — в России. Уже во вторник Павел вернётся в Москву рейсом с пересадкой в Стамбуле.

— Как семья узнала об освобождении?

— Павел получил информацию сегодня утром от сотрудников тюрьмы. Мы с коллегами обрадовали семью, друзей и уведомили МИД РФ. Сейчас сложно описывать эмоции. Для всех нас это большое счастье и облегчение.

— Семья понесла большие финансовые издержки?

— Знаю, что родственники Косова получали финансовую помощь от друзей, фанатских объединений, от государства. Не берусь утверждать, помогал ли финансово московский «Спартак», чьим болельщиком был Павел, но что-то об этом слышал. Семье Косова приходилось идти на огромные жертвы, чтобы преодолеть ситуацию. Каждый месяц приходилось отправлять € 100-200 Павлу, чтобы он мог питаться не только тюремной едой.

Всё это время никто не забывал о Павле Косове. Мы чувствовали огромную поддержку. Спартаковские фанаты сделали огромный баннер и брали его с собой на стадионы России. Для морального духа Косову было крайне важно знать, что его не забыли, его поддерживают и ждут на родине. Мне хочется поблагодарить народ за солидарность и все тёплые слова. Я был удивлён, что на протяжении всего процесса мы получали столько помощи от российской стороны: посольства, политиков и консулов.