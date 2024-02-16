Адвокат Косова рассказал о вкладе МИД РФ в освобождение фаната из французской тюрьмы

Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, рассказал, каким образом Министерство иностранных дел России помогло досрочно освободить его клиента из французской тюрьмы.

«Помогали все: от российских фанатов до консулов и политиков. Огромный вклад в успех дела Косова внесло Посольство РФ во Франции. Мы находились в постоянном и тесном контакте, проводили множество встреч и консультаций.

Российский консул должен прибыть во Францию и лично встретить Павла при освобождении. Именно благодаря ему Косов сможет выйти на свободу. Суд был готов освободить его, но при одном условии: чтобы Косов улетел в Россию только прямым рейсом и ждал возобновления авиасообщения во Франции. Но это смешно! Мне пришлось объяснять судье, что это просто невозможно, потому что у России нет прямого сообщения ни с одной из стран Евросоюза. Только представьте, сколько времени Павлу пришлось бы сидеть во Франции и ждать. Это могло занять годы. У него нет ни малейшего намерения оставаться во Франции, как многие беженцы из стран Африки. Его дом, друзья и семья — в России. Уже во вторник Павел вернётся в Москву рейсом с пересадкой в Стамбуле», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, 14 февраля стало известно о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.