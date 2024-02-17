«РБ Лейпциг» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Хави Симонса

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 57-й минуте нападающий хозяев Луа Опенда удвоил преимущество своей команды.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейциг» набрал 40 очков и занимает пятое место. «Боруссия» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработала 22 очка и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в 5-м туре чемпионата Германии. В том матче «быки» обыграли «Боруссию» со счётом 1:0.