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«РБ Лейпциг» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Хави Симонса

«РБ Лейпциг» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Хави Симонса
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 57-й минуте нападающий хозяев Луа Опенда удвоил преимущество своей команды.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейциг» набрал 40 очков и занимает пятое место. «Боруссия» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработала 22 очка и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в 5-м туре чемпионата Германии. В том матче «быки» обыграли «Боруссию» со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Симонс – 14'     2:0 Опенда – 57'    
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