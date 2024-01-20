Хави Симонс принял решение по своему будущему

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс, арендованный у «ПСЖ», готов остаться в Германии, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Хави Симонс также хотел бы провести в «РБ Лейпциг» ещё один сезон. Клубы обсудят сделку после завершения текущей кампании. «Красные быки» намерены сохранить 20-летнего атакующего хавбека путём продления аренды.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» может сделать предложение о покупке 20-летнего хавбека уже предстоящим летом.

В текущем сезоне Симонс забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 26 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Контракт атакующего хавбека с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.