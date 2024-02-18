Спортивный советник «ПСЖ» вслед за Мбаппе может перейти в «Реал»

«Реал» проявляет интерес к спортивному советнику «ПСЖ» Луишу Кампушу, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, «Реал» уже проявлял интерес к функционеру два года назад, однако, после того, как Мбаппе принял решение продлить контракт с парижским клубом, Кампуш также остался в составе «ПСЖ».

Однако, после информации о том, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейдёт в «Реал», интерес мадридского клуба к Кампушу вновь появился.

Кампуш работает в «ПСЖ» с 2022 года. На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 53 очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт 5 марта.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: