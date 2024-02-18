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«Райо Вальекано» — «Реал»: хозяева сравняли счёт в матче

«Райо Вальекано» — «Реал»: хозяева сравняли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Муньис Руис. На момент выхода новости счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2-й тайм
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 3'     1:1 де Томас – 27'    

На 27-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав пенальти.

Ранее, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 24 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 15-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработал 61 очко и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Примеры. В той встрече «Королевский клуб» сыграл с «Райо Вальекано» вничью (0:0).

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Турнирная таблица Ла Лиги
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