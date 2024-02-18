«Райо Вальекано» — «Реал»: хозяева сравняли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Муньис Руис. На момент выхода новости счёт равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 27-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав пенальти.
Ранее, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Хоселу.
После 24 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 15-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработал 61 очко и расположился на первой строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Примеры. В той встрече «Королевский клуб» сыграл с «Райо Вальекано» вничью (0:0).