«Реал» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении 19 матчей

В воскресенье, 18 февраля, «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги — 1:1. Мадридская команда не проигрывает уже на протяжении 19 матчей чемпионата подряд.

В последний раз в игре Примеры «Реал» уступал почти пять месяцев назад — 24 сентября. Это произошло в матче с «Атлетико» — 1:3. На протяжении последующих 19 встреч турнира «сливочные» обыгрывали такие команды, как «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирона» (3:0), «Осасуна» (4:0), «Барселона» (2:1), «Валенсия» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранада» (2:0), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорка» (1:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Хетафе» (2:0), «Жирона» (4:0). Также подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0, 1:1), «Бетисом» (1:1) и мадридским «Атлетико» (1:1).

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На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 62 очка за 25 туров. Свой следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт в воскресенье, 25 февраля. Команда Анчелотти на домашней арене сразится с «Севильей».