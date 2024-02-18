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Тренер «Жироны»: мне плевать на разговоры о том, что моя команда сдулась

Тренер «Жироны»: мне плевать на разговоры о том, что моя команда сдулась
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Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао.

«Нам предстоит сложный матч, потому что «Атлетик» — это команда, которая забивает больше всех голов дома и прессингует лучше всех в лиге. Мы должны продолжать набирать очки, если хотим попасть в Лигу чемпионов.

Мы можем как победить, так и выиграть, но мы должны показать хорошую игру и характер. При хорошем командном взаимодействии мы способны победить любого соперника. Да, если мы проиграем, то журналисты обязательно скажут, что «Жирона» сдулась, но меня это не волнует», — приводит слова Анхеля Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Мичела Анхеля набрали 56 очков после 24 туров и отстают от лидирующего мадридского «Реала» на шесть очков, имея при этом игру в запасе.

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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