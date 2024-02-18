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Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля в клубе

Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля в клубе
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем главного тренера команды Томаса Тухеля в клубе.

«Извне распространяется много слухов. В конце концов, мы должны победить… Мы победим, и тогда тема будет закрыта.

Мы не можем расслабляться, когда проигрываем два раза подряд. Это, по крайней мере, заставляет нас осознать. Но мы также не хотим драматизировать ситуацию. У нас 50 очков. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы должны показать это на поле сейчас», — приводит слова Хайнера журналист Юлиан Буль в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее сообщалось, что Тухель может покинуть мюнхенцев летом.

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