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Тухель отреагировал на критику в свой адрес после поражения от «Лацио»

Тухель отреагировал на критику в свой адрес после поражения от «Лацио»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал критику со стороны экспертов и болельщиков в свой адрес после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я вполне могу это понять. Я привык не читать СМИ — как в хорошие, так и в плохие времена. Я знаю, что друзья и семья страдают от критики сильнее. Я чувствую тон вопросов после поражений. Я не наивен и давно в этом деле. Каждый сам решает, какого тона ему придерживаться и как о нас отзываться. На меня это влияет не так сильно, как вам кажется», – приводит слова специалиста Bayern&Germany.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

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