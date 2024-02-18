«Бавария» проиграла «Бохуму», это уже третье поражение мюнхенцев подряд

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэль Шлагер. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Бохуму» удалось одержать победу — 3:2. Таким образом, «Бавария» потерпела третье поражение подряд. До этого мюнхенцы уступали «Байеру» (0:3) и «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Бавария» вышла вперёд уже на 14-й минуте. Голом отметился полузащитник Джамал Мусиала. Однако уже до перерыва хозяевам удалось забить дважды усилиями Такума Асано и Кевена Шлоттербека.

Во второй половине встречи команды обменялись голами — на гол футболиста «Бохума» Кевина Штёгера с пенальти точным выстрелом ответил Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура. В той игре мюнхенцы разгромили соперника со счётом 7:0. После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. «Бохум» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработал 25 очков и располагается на 11-й строчке.