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«Бавария» проиграла «Бохуму», это уже третье поражение мюнхенцев подряд

«Бавария» проиграла «Бохуму», это уже третье поражение мюнхенцев подряд
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэль Шлагер. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Бохуму» удалось одержать победу — 3:2. Таким образом, «Бавария» потерпела третье поражение подряд. До этого мюнхенцы уступали «Байеру» (0:3) и «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Бавария» вышла вперёд уже на 14-й минуте. Голом отметился полузащитник Джамал Мусиала. Однако уже до перерыва хозяевам удалось забить дважды усилиями Такума Асано и Кевена Шлоттербека.

Во второй половине встречи команды обменялись голами — на гол футболиста «Бохума» Кевина Штёгера с пенальти точным выстрелом ответил Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура. В той игре мюнхенцы разгромили соперника со счётом 7:0. После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. «Бохум» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработал 25 очков и располагается на 11-й строчке.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'
Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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