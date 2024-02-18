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«Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Мальорку», Захаряна заменили

«Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Мальорку», Захаряна заменили
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Сегодня, 18 февраля, состоялся матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Игра шла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступал Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч начался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Антонио Санчес на линии штрафной получил скидку от Кайла Ларина и с левой ноги вонзил мяч в дальний нижний угол, выведя хозяев вперёд. На 38-й минуте Микель Мерино и Игор Субельдия вдвоём отобрали в центре мяч у Ведата Мурики и отправили в прорыв Такефусу Кубо. Он вошёл в штрафную и из-под защитника низом попал в дальний угол.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 45+4-й минуте Раильо совершил фол на Умаре Садике, после чего начал спорить с главным арбитром встречи Пабло Гонсалесом Фуэртесом, за что получил первую жёлтую. Антонио похлопал в адрес судьи, за что получил второй «горчичник» и был удалён с поля. На 90+3-й минуте Микель Мерино вывел гостей вперёд. Отметим, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте с первых минут и был заменён на 64-й минуте без голевых действий.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 40 очками. «Мальорка» находится на 16-й строчке с 23 очками.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 4'     1:1 Кубо – 38'     1:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Раильо – 45+4', ван дер Хейден – 90+7' / нет
Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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