Андрей Червиченко: Хвиче самое время переходить в нынешнюю «Барселону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Отличная карьера, Хвича в «Барселоне» заиграет. Он не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный. Ранее была «Барселона» времён Месси, где никак нельзя было попасть в состав. В нынешнюю «Барселону» только и стоит переходить, самое время. Хвича блеснёт и будет ярче себя показывать, чем в «Наполи». В «Барселону» по любому стоит переходить, как бы там ни было. «Наполи» — это средний уровень, а «Барселона» — топ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.