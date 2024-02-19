«Младший пишет, только когда ему нужны деньги». Нигматуллин — об отношениях с детьми

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин рассказал, в каких отношениях состоит со своими детьми.

«Доверительные и тёплые отношения у них сложились с мамой. В детстве мне не хватало тактильной, отцовской любви, поэтому старался дать её детям: тискал, обнимал, целовал в попки, как говорится. И вот теперь – так. Говорят, дети понимают родителей, только когда у них появляются свои дети. Но иногда бывает поздно. Отношусь к этому философски. Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Слежу за ними на расстоянии. На протяжении двух лет они были свидетелями того, что происходит. Для них развод точно не стал новостью. Младший пишет, только когда ему нужны деньги», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.