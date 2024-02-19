Руслан Нигматуллин: Москва — один из крутейших городов мира

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин заявил, что по-прежнему считает Москву одним из лучших городов мира.

«Как изменилась Москва за годы моего отсутствия? Глобально ничего не произошло. Почувствовал, как круто развивается Москва – всё так же один из крутейших городов мира. Много новостроек, модернизировали метро, открыли много станций. Соскучился по ресторанам и сервисам столицы. Пока базируюсь в Москве, но не загадываю – люблю путешествовать. Заметил ли инфляцию? Глобального скачка не заметил», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.