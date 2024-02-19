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Форвард «Баварии» Тель назвал самого весёлого футболиста команды

Форвард «Баварии» Тель назвал самого весёлого футболиста команды
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Нападающий «Баварии» Матис Тель рассказал о самом весёлом партнёре по команде.

«Самый смешной футболист «Баварии»? Томас Мюллер, однозначно. Это легенда с большим опытом. Он готов помогать своим товарищам по команде и давать советы, когда только может. Томас содействовал мне с адаптацией, с моими передвижениями, с принятием решений. Он мне очень, очень помог», — приводит слова Теля Goal.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и находится в системе клуба с 2000 года. За это время форвард выиграл с мюнхенцами 32 трофея, в том числе и две Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне Мюллер провёл за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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