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«Бавария» в фильме ужасов, который не заканчивается». Горецка — о поражении от «Бохума»

«Бавария» в фильме ужасов, который не заканчивается». Горецка — о поражении от «Бохума»
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался об игре своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3). Это поражение стало для мюнхенцев третьим подряд во всех турнирах.

«Сейчас мы чувствуем себя как в фильме ужасов, который не заканчивается. Всё против нас. Конечно, мы можем стоять здесь и говорить, что начали игру хорошо. Это действительно так, но в то же время чувствуешь себя глупо, если всё ограничивается получасом игры.

Этому трудно найти объяснение. В конце концов, имеют место быть индивидуальные ошибки, которые мы постоянно совершаем. Сохраняю ли я веру в чемпионство? Сейчас трудно ответить «да» на этот вопрос», — приводит слова Горецки T-Online.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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