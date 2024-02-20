Осужденный во Франции фанат поделился первыми эмоциями от возвращения в Россию

Фанат «Спартака» Павел Косов, задержанный в 2018 году и осужденый на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016 во Франции вернулся в Россию и поделился первыми эмоциями.

«Пересадка была тяжёлая, чуть не опоздал на самолёт. Там ещё рейс в Шереметьево улетал, а я засмотрелся, надо было бежать. Чувствую себя нормально, накопилась усталость.

Вообще не было эмоций от выхода на свободу. Лёгкое опустошение. Можно сказать, бы в прострации. Есть процент, что лишение свободы было политическим. Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», — передаёт слова Косова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Недавно Косов был досрочно освобождён из французской тюрьмы.

Осуждённый во Франции болельщик Косов вернулся в Россию