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Осужденный во Франции болельщик Косов вернулся в Россию

Осужденный во Франции болельщик Косов вернулся в Россию
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Фанат «Спартака» Павел Косов, задержанный в 2018 году и осужденый на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016 во Франции вернулся в Россию, сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Россиянин долго находился под следствием. Первое время ему не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускали адвоката, переводили его из камеры в камеру. В конечном итоге суд всё-таки состоялся, обвинения были выдвинуты, и Косов получил тюремный срок.

Недавно Косов был досрочно освобождён из французской тюрьмы.

Осуждённый во Франции болельщик Косов вернулся в Россию

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