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Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Интер» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«Интер» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Миланцы трижды одержали победу и три раза сыграли вничью. «Атлетико» в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» занял первое место с 14 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды сыграли вничью.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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