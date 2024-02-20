«Интер» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Витсель, Лино, Молина, Коке, Сауль, Де Пауль, Льоренте, Гризманн.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Миланцы трижды одержали победу и три раза сыграли вничью. «Атлетико» в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» занял первое место с 14 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды сыграли вничью.