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Немецкая футбольная лига отказалась от сторонних инвесторов из-за бойкотов фанатов

Немецкая футбольная лига отказалась от сторонних инвесторов из-за бойкотов фанатов
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Председатель Немецкой футбольной лиги (DFL) Ханс‑Йоахим Ватцке заявил, что отказались от сторонних инвесторов из-за бойкотов болельщиков.

«Успешное продолжение процесса больше не кажется возможным, учитывая текущие события. Даже несмотря на то, что подавляющее большинство поддерживает необходимость стратегического партнёрства с точки зрения бизнеса, немецкий профессиональный футбол проходит через решающие испытания, которые вызывает серьёзные споры не только внутри ассоциации лиги между клубами, но и в некоторых случаях внутри клубов между профессионалами, тренерами, официальными лицами, надзорными органами, ассоциациями членов и сообществами болельщиков, которые всё больше ставят под угрозу проведение матчей.

Успешное заключение контракта с точки зрения финансирования 36 клубов больше не может быть гарантировано», — приводит слова Ватцке сайт DFL.

Напомним, футбольные фанаты в рамках акций протеста уже выпускали машинки и самолёты на радиоуправлении с дымовыми шашками, закидывали футбольное поле теннисными мячами и разными предметами, а также прицепляли к сетке ворот замки, которые приходилось срезать болгаркой.

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