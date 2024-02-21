Немецкая футбольная лига отказалась от сторонних инвесторов из-за бойкотов фанатов

Председатель Немецкой футбольной лиги (DFL) Ханс‑Йоахим Ватцке заявил, что отказались от сторонних инвесторов из-за бойкотов болельщиков.

«Успешное продолжение процесса больше не кажется возможным, учитывая текущие события. Даже несмотря на то, что подавляющее большинство поддерживает необходимость стратегического партнёрства с точки зрения бизнеса, немецкий профессиональный футбол проходит через решающие испытания, которые вызывает серьёзные споры не только внутри ассоциации лиги между клубами, но и в некоторых случаях внутри клубов между профессионалами, тренерами, официальными лицами, надзорными органами, ассоциациями членов и сообществами болельщиков, которые всё больше ставят под угрозу проведение матчей.

Успешное заключение контракта с точки зрения финансирования 36 клубов больше не может быть гарантировано», — приводит слова Ватцке сайт DFL.

Напомним, футбольные фанаты в рамках акций протеста уже выпускали машинки и самолёты на радиоуправлении с дымовыми шашками, закидывали футбольное поле теннисными мячами и разными предметами, а также прицепляли к сетке ворот замки, которые приходилось срезать болгаркой.