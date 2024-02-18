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Матч «Фрайбург» – «Айнтрахт» был прерван из-за самолётов на радиоуправлении

Матч «Фрайбург» – «Айнтрахт» был прерван из-за самолётов на радиоуправлении
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Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» – «Айнтрахт» (3:3) был прерван из-за самолётов на радиоуправлении.

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты выпустили самолёты, которыми кружили над стадионом и приземлялись на поле. Болельщики сделали это в знак протеста против прихода частных инвесторов из Саудовской Аравии в Немецкий футбольный союз (DFL). Болельщики требуют прозрачного голосования клубов по сделке инвесторов с DFL. Футбольные чиновники заявили, что готовы к диалогу, но бунты фанатов не прекращаются.

Ранее футбольные фанаты в рамках акций протеста уже выпускали машинки на радиоуправлении с дымовыми шашками, закидывали футбольное поле теннисными мячами и разными предметами, а также прицепляли к сетке ворот замки, которые приходилось срезать болгаркой.

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